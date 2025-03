Sport.periodicodaily.com - Islanda-Kosovo: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno dei playoff di Nations League 2025. Gli ospiti sognano la promozione nella Lega superiore dopo la sorprendente vittoria dell’andata.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle 18 presso lo stadio Enrique Roca.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa devono rimediare allo scivolone dell’andata che faranno leva sul loro orgoglio per evitare la retrocessione.Appuntamento con la storia per i kosovari che sognano la promozione nella Lega B di Nations League, ma dovranno difendere con le unghie e con i denti il vantaggio acquisito all’andata.LE(4-3-3): Valdimaon, Palsson, Ingason, Gunnarson, Tomasson, Haraldsson, Johannenson, Ellertsson, Gudmundsson, Oskaon, Guojanssen. Ct. Gunnlaugsson(4-2-3-1): Muric, Vojvoda, Rrhamani, Dellova, Paqarada, Rexhbecai, V.