"Irricevibile, siamo pronti a mobilitarci"

"Apprendo con stupore e sconcerto, dalla nota del sindacato autonomo di polizia, dell’intenzione del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno di chiudere la sala operativa del Commissariato di Cesena". Ad affermarlo è il sindaco Enzo Lattuca. "Si tratta – prosegue il sindaco – , anche solo come ipotesi, di un’opzione assurda ee mi auguro che venga al più presto smentita o definitivamente archiviata. In caso contrario, ci attiveremo per chiedere a tutti i rappresentanti istituzionali del territorio di ogni parte politica, a partire dai parlamentari locali, di intervenire con atti parlamentari e una richiesta di incontro da parte del Comune al Ministero per impedire che ciò si trasformi in realtà. Sarebbe incomprensibile ridurre la capacità operativa della Polizia.