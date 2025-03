Spazionapoli.it - “Io e Conte siamo sorpresi”, Lele Oriali è netto: la promessa

Leggi su Spazionapoli.it

In casa Napoli, in attesa del ritorno del campionato, bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti da parte di.Il Napoli di Antonio, di fatto, ha visto aumentare il proprio distacco dall’Inter. Quest’ultima, dopo l’ultimo turno di campionato, ha infatti ora tre punti di vantaggio dal team partenopeo.Una volta terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni della nazionali, il Napoli sarà chiamato a sfidare allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Seergio Concecaio. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle dichiarazioni di.Napoli,: “Io edella nostra posizione di classifica”Il coordinatore dello staff tecnico del club azzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste parole:“pronti a tutto per le ultime partite di campionato.