inZOI, il nuovo life sim coreano, ucciderà The Sims?

Uscirà ufficialmente in Early Access il 28 marzo, ilsimulator di casa Krafton (conosciuti ai più per giochi come PUBG e Dark and Darker, che non sono propriamente dello stesso genere) che minaccia già di sgominare tutta la concorrenza.Ma sarà davvero così?Dopo svariate ore di gioco – più di quante vorrei ammettere – e la partecipazione ad una sessione con Kjun il lead developer del gioco, grazie a Krafton che mi ha inclusa nell’influencer program, vi dico quelle che sono le mie prime impressioni su questo titolo.Partiamo innanzitutto dal vero e principale motivo per cui dovete comprare il gioco: Psycat.Una volta compreso quale sia il target di riferimento di questo gioco (che, a mio avviso, non è la stessa utenza degli altrisimulators), inserire un bel gattino fluffoso come mascotte è una mossa di marketing talmente banale da fare il giro e risultare geniale.