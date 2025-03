Internews24.com - Inzaghi Inter, il tecnico prepara le rotazioni per combattere l’emergenza! Le ultime in vista di Udinese e Milan

di Redazione, illeper! Leindi, prossime gare per i nerazzurriCosi Simone, indei prossimi impegni dell’. L’analisi del Corriere dello Sport:- «Avendo e sfide contro bianconeri e rossoneri compresse nel giro di tre giorni, lesaranno inevitabili e sarà necessario schiera re subito giocatori al rientro dagli infortuni. Potrà capitare sugli esterni, dove il problema fisico di Dumfries chiamerà subito all’appello contro l’sia Dimarco a sinistra sia Zalewski (oppure Darmian) a destra, a meno che non si faccia ricorso alla soluzione d’emergenza adottata a Bergamo con Bisseck braccetto e Pavard più avanzato sulla corsia. Sempre contro i friulani oltre agli infortunati Dumfries e Lautaro, non ci sarà nemmeno lo squalificato Bastoni (tornerà al suo posto contro il) e questo porterà Carlos Augusto ad arretrare nel ruolo di braccetto sinistro.