Inverno demografico e concorrenza spietata dalla Cina: la Cam di Telgate annuncia 50 esuberi

e Grumello. Una cinquantina di, per lo più donne, su 139 addetti attualmente occupati in azienda: è questa la prospettiva che la direzione di Cam – Il mondo del bambino, storica azienda produttrice di articoli per l’infanzia con stabilimenti ae Grumello del Monte, ha illustrato nelle ultime settimane ai sindacati e ribadito anche nell’incontro più recente di mercoledì 19 marzo.Una realtà che da diversi anni lotta contro condizioni non idilliache, che l’hanno portata da una parte a sfruttare gli ammortizzatori sociali, oggi esauriti, e a fasi alterne anche a gestirevolontari per cercare di attenuare la contrazione dei volumi.“Comprendiamo la complessità della situazione – sottolinea Vincenzo Zammito, di Fim Cisl Bergamo -, ma riteniamo che il calo di lavoro trastosi negli anni debba essere gestito cercando di attenuarne l’impatto economico e sociale.