Thesocialpost.it - Invasione di moscerini a Orbetello: il Comune stanzia 300mila euro per la disinfestazione

, in provincia di Grosseto, è in corso da giorni una massicciadi, più precisamente chironomidi, che sta causando disagi crescenti alla popolazione. Per contrastare l’emergenza, ilha annunciato un intervento straordinario da, definito come un piano senza precedenti per l’immediatadel territorio.“Abbiamo deciso di intervenire con un piano scientificamente valido per tutelare il nostro territorio e il benessere della comunità”, ha dichiarato l’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza della tempestività anche in vista dell’arrivo di turisti per la Pasqua e dell’imminente stagione estiva.I chironomidi: fastidiosi ma non pericolosiI chironomidi, sebbene non rappresentino un rischio per la salute umana, si stanno rivelando estremamente invasivi.