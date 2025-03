Lanazione.it - Intossicata dal monossido di carbonio, grave una ragazza di 22 anni

Lammari (Lucca), 21 marzo 2025 – Un’altra intossicazione dadiin Toscana. L’episodio ha coinvolto unadi 22, ricoverata in camera iperbarica presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa. L'incidente si è verificato in una villa colonica composta da cinque appartamenti, situata in via Lombarda, a Lammari, nel comune di Porcari, provincia di Lucca. I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo, hanno scoperto la presenza didi. Nonostante negli altri appartamenti il gas non abbia raggiunto concentrazioni significative, per ragioni di sicurezza è stata predisposta l'evacuazione dell'intero edificio. La giovane, originaria di Pistoia, è stata rinvenuta priva di sensi dal fidanzato, che ha prontamente avvisato i servizi di emergenza. Le prime indagini suggeriscono che la probabile causa della fuga di gas sia da attribuire a una stufa alimentata a GPL, sebbene accertamenti più approfonditi siano ancora in corso.