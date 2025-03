Ilrestodelcarlino.it - Intervista all’assessore: "Teatro, il mio sogno è una compagnia stabile"

Quando Micol Lanzidei parla deldell’Aquila lo fa come se fosse una creatura viva, amata e curata e vissuta con tutti i sentimenti. Per questo occuparsi della stagione teatrale da assessore alla cultura è un ruolo che le calza a pennello, il risultato sono le stagioni che si susseguono tra un successo e l’altro e il palcoscenico sempre vivo. Assessore, un momento veramente d’oro per il nostro. "Ci lavoro davvero con grande impegno e posso contare su una squadra importante e competente, che ci mette amore e abnegazione. Parlo anche dalla macchina tecnica e della gestione fisica del, oltre che di tutta l’organizzazione, lo trattiamo come un gioiello perché lo è. Gli artisti amano venire qui, dicono che non vedono spesso untenuto così bene. Funziona perché siamo una bella squadra".