Intervista al Dott. Marco Cosimi, eccellenza 2025 nella proctologia rigenerativa staminale italiana

Le nuove frontiere terapeutiche per il trattamento delle patologie proctologiche complesse sono finalmente una realtà, grazie ad un approccio innovativo basato sull’utilizzo delle cellule staminali mesenchimali autologhe e dei loro esosomi che offrono ai pazienti soluzioni efficaci, realmente mininvasive ed indolori. È una delle nuove frontiere della medicina, che è valsa alor, chirurgo proctologo Romano, il riconoscimento come “dell’Annoincategoria Healthcare & Pharma di Le Fonti Awards, prestigioso premio dedicato alle eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza ed imprese, di cui si è tenuta la XV Edizione lo scorso 13 marzo a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano.Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e specializzato in Chirurgia Generale, disciplina che ha esercitato fino al 2021 come Dirigente della U.