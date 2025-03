Lanazione.it - Intervista a Stefania e Stefano Guarnieri : "Credete in voi stessi, date valore alla vita"

Leggi su Lanazione.it

Il 2 giugno 2010, Lorenzo, un giovane di 17 anni, ha perso lain un tragico incidente stradale a Firenze, alle Cascine, causato da un uomo di 45 anni che guidava sotto effetto di droghe e alcool. Fino al 2016, in Italia non esisteva il reato di omicidio stradale. Tuttavia, grazie all’impegno dell’Associazione, del Governo e del Parlamento e di tanti cittadini questo reato è stato introdotto nel sistema legislativo italiano., genitori di Lorenzo e fondatori dell’Associazione LorenzoOnlus, sono venuti in classe per rispondere alle nostre domande e condividere la loro esperienza. Vi riportiamo i momenti salienti. La prima domanda è stata: "Quanto viene investito per la sicurezza stradale?".ha risposto: "Per la prevenzione viene investito il 5% mentre per la cura dei tantissimi feriti il 95%.