Internews24.com - Inter Udinese, ecco la strategia di Runjaic per il match: lo farà in settimana

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi avvicina,ladiper ildi Serie A contro Inzaghi, loina UdineNeanche il tempo di dare il via alla Pausa per le Nazionali, che per Simone Inzaghi ed i suoi calciatori è (quasi) arrivato il tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica 30 marzo alle 20e45 andrà in scena la sfidache anticiperà la gara di Coppa Italia contro il Milan per i nerazzurri. Proprio in previsione della sfida di San Siro, da Udine arrivano notizie decisamente preziose. Nella mattinata di ieri, la squadra seguita da Kostahanno svolto una seduta di allenamento congiunta con la formazione Primavera (squadra allenata da Igor Bubnjic). Al termine della seduta si è anche svolta una partitella proprio contro i più giovani con l’obiettivo di mantenere al meglio la condizione fisica durante questa sosta nazionali.