Inter U23, il progetto prende forma! Ecco chi potrebbe essere l'allenatore

di RedazioneU23, ilchiper la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagliIlUnder 23 dell’sta diventando sempre più concreto con il passare delle settimane. La squadra nerazzurra parteciperà al campionato di Serie C a partire dalla stagione 2025/26 e, stando a quanto riportato da TMW, avrebbe già individuato il tecnico che sarà alla guida dellazione.ALLENATORE U23- «Si tratta di Stefano Vecchi, attuale tecnico del Vicenza. Al momento Vecchi è impegnato nella corsa al Padova per centrare la Serie B. Nel futuroesserci lazione U.23 dell’. Un’idea destinata a diventare qualcosa di più. Per Vecchi sarebbe un ritorno: ha già guidato lezioni giovanili dell’. E nel futuroesserci una nuova sfida a tinte nerazzurre.