Inter trovato l’accordo fino al 2029 | già fissata la data della firma per il portiere

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ha ufficialmenteun accordo per il rinnovo di contratto di Alessandro Calligarisal 30 giugno. Il giovane, attualmente in forza alla formazione Primavera, è considerato uno dei prospetti piùessanti del settore giovanile nerazzurro e il club ha deciso di blindarlo in vista del futuro.Calligaris, che si è distinto per le sue qualità tra i pali e la sicurezza mostrata nelle competizioni giovanili, è destinato a diventare iltitolaresquadra U23 che l’sta costruendo per la prossima stagione. Questo progetto rappresenta un’opportunità di crescita fondamentale per i giovani talenti nerazzurri, che potranno così maturare esperienza in un contesto più competitivo prima del salto definitivo in prima squadra.L’intesa tra le parti è stata raggiunta e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, laufficiale del contratto è attesa per la prossima settimana.