Inter gelata la stella non arriverà | colpo basso dalla rivale

Mentre Inzaghi guida i suoi uomini in campo, Marotta è già sul pezzo per la prossima finestra di mercato: arriva la prima batostaL’ci ha provato, ma la risposta è stata un secco “no”. Il sogno di portare il gioiellino in nerazzurro si è scontrato con un muro fatto di strategie ben precise, clausole blindate e la volontà ferrea di due club: il Como e il Real Madrid.A spingere per il talento argentino è stato soprattutto Javier Zanetti, che vede in lui un potenziale fuoriclasse capace di accendere la fantasia della squadra di Simone Inzaghi.Zanetti in prima linea, ma il piano era già scritto: il Como non cede PazParliamo di Nico Paz, e nonostante i tentativi, il destino del giocatore sembra essere già segnato. Il Real Madrid, infatti, ha studiato nei minimi dettagli la sua crescita e non ha alcuna intenzione di perderlo definitivamente.