Tvplay.it - Inter, che beffa! L’incontro spegne i piani nerazzurri, Marotta gelato

Leggi su Tvplay.it

tremenda per i, l’obiettivo sfuma sotto gli occhi di: è successo tutto in gran segreto.L’obiettivo di crescita dell’è ormai sotto gli occhi di tutti. Il percorso che il club nerazzurro sta facendo ormai da diversi anni piazza la squadra di diritto tra le top europee, con obiettivi sempre più alti da raggiungere. Quella attualmente in corso è una stagione con due chiari obiettivi ancora aperti per la squadra guidata da Simone Inzaghi. E se da un lato la Champions League è certamente più complicata da portare a casa, dall’altro lo scudetto è invece ampiamente alla portata dell’che, al momento, seppur con soli tre punti di distanza conduce la classifica della Serie A., che(LaPresse) tvplay.