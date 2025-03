Inter-news.it - Inter, buone notizie per il recupero di tre giocatori! Uno rientra prima

Dopo settimane difficili a causa degli infortuni, l’inizia a recuperare alcuni dei suoichiave. Approfittando della sosta per le nazionali, Simone Inzaghi conta di riavere a disposizione diverse pedine fondamentali.SITUAZIONE INFORTUNI – Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco si preparano a tornare. L’obiettivo è quello di poterli convocare per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma il 30 marzo. Negli ultimi giorni, i trehanno continuato il loro percorso diad Appiano Gentile, con programmi differenziati in base alle rispettive condizioni fisiche. Zalewski e Darmian hanno svolto lavoro personalizzato, seguendo una tabella di allenamenti specifici per tornare gradualmente in gruppo. Dimarco, invece, ha già ripreso ad allenarsi parzialmente con il resto della squadra, segno che il suoè in fase avanzata.