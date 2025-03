Sport.quotidiano.net - Inter, allarme Lautaro. Attesa per gli esami. Può saltare il derby

L’si appresta ad affrontare la fase più calda della stagione. Domenica 30 marzo l’Udinese a San Siro, quindi il primo atto deldi Coppa Italia, la trasferta di Parma e quella di Bologna con in mezzo le due sfide di Champions e il Cagliari, prima di chiudere con il secondodel 23 aprile e la Roma a San Siro il 27. Sette gare in 28 giorni, per inseguire la grandezza invocata da Simone Inzaghi. Un percorso durissimo, in cui si può tenere aperta ogni porta o, in senso opposto, chiuderne qualcuna. Nell’avvio, mancheràMartinez. E allora anche questi giorni di sosta hanno visto alzarsi la pressione oltre la soglia di guardia. "Infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro", la nota impietosa della Federazione argentina: niente Brasile, niente Uruguay, ma soprattutto una città in ansia.