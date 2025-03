Bergamonews.it - Inseguimento da film dopo un tentato furto in casa, ladri si schiantano: presi

Leggi su Bergamonews.it

Brignano Gera d’Adda. Serata movimentata nella Basasa Bergamasca, in una scena degna di un: una banda di, probabilmente di origini sudamericane è stata arrestata dalla Squadra Mobile all’ora di cena, e cinque persone sono finite in manette. Un tentativo difinito con une con le manette. Questo quanto accaduto nella serata di oggi, venerdì 21 marzo, a Brignano Gera d’Adda, in via Corna, pochi minuti prima delle 20.Secondo una prima ricostruzione, infatti, iavrebbero cercato di mettere a segno un colpo ma sarebbero stati intercettati dalla Polizia. Secondo una prima ricostruzione, tre di loro sarebbero stati fermati immediatamente, mentre altre due sarebbero stati bloccati in un secondo momentoessere scappati nei campi.L’auto, usata dai malviventi per scappare, è stata recuperata dai vigili del fuocoche isi sono ribaltati durante una manovra in retromarcia,avere colpito il cordolo del marciapiede.