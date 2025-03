Forlitoday.it - "Innovazione nel volo e nella propulsione": a Forlì un incontro per studenti universitari e dottorandi

Leggi su Forlitoday.it

Un'opportunità perdi scoprire il cuore pulsante della ricerca in Emilia-Romagna: prende il via il ciclo di visite guidate ai Tecnopoli della Romagna, organizzato in collaborazione con Er.Go, Art-Er, Fondazione Flaminia, Serinar e UniRimini. Il programma, che si.