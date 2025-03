Inter-news.it - Inghilterra-Albania, formazioni ufficiali: Asllani di scena a Wembley

appena diramate dai due CT. In campo anche il giocatore dell’Inter Kristjan. Grande partita a.IN CAMPO – Prima partita del gruppo K valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e asi gioca. Grande occasione per, pilastro della nazionale allenata da Sylvinho. Il regista dell’Inter, vice di Hakan Calhanoglu, giocherà una sorta di derby anticipato con Kyle Walker, terzino del Milan. Il teatro sarà ovviamente prestigioso perché si giocherà in uno degli stadi più belli e spettacolari al mondo. La posta in gioco è altrettanto importante. Per entrambe sarà fondamentale partire con il piede giusto in questo percorso per arrivare ai Mondiali negli Stati Uniti.in questa stagione con l’Inter sta giocando spesso, complice anche qualche infortunio di troppo per Hakan Calhanoglu.