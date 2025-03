Calcionews24.com - Infortunio Lautaro, allarme totale in casa Inter! Come farà Inzaghi? Quando rientrerà l’attaccante? L’indiscrezione

Leggi su Calcionews24.com

in. La domanda è se il capitano nerazzurro riuscirà a recuperare per il derby di Coppa Italia. Il punto della situazione Brutte notizie per l’, soprattutto per quanto concerne l’diMartinez dopo il problema al bicipite femorale sinistro. Secondo quanto riportato da Tuttosport svela delle novità importanti in vista del Derby di .