Infortunio Dumfries, nuovi esami nel weekend! L'olandese potrebbe rientrare per quel match

di Redazionenelper. Gli aggiornamenti sulle sue condizioniL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fornisce aggiornamenti sulla situazione in casa Inter legata all’di Denzel. Ecco i dettagli- «Domani ad Appiano si rivedrà già Marcus Thuram, la cui situazione non preoccupa. Più delicato, invece, il caso di Denzel: lo staff medico controllerà nella situazione della coscia destra dopo i primi controlli in Olanda, che hanno già evidenziato un problema muscolare. Solo apunto, dopo imilanesi, si potrà stabilire una precisa tabella per il ritorno: è pressoché certa l’assenza tra la sfida in campionato contro l’Udinese e l’andata di Coppa Italia contro il Milan.