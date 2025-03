Calciomercato.it - Infortunio Cambiaso, decisione UFFICIALE Spalletti: nuovo guaio per Motta

Il jolly della Juventus lascia il ritiro della Nazionale di. Ieri aveva già saltato il match contro la Germania valevole per l’andata dei quarti di Nations Leaguerimanda a casa. Come riporta il comunicato della Federazione, il jolly della Juventus “lascia questa sera il ritiro della Nazionale” e sarà dunque “indisponibile per la gara Germania-Italia, ritorno dei quarti di finale di Nations League“.per(LaPresse) – Calciomercato.itGià assente nella gara d’andata andata in scena ieri sera al ‘Meazza’,“non ha recuperato completamente dal trauma alla caviglia sinistra” rimediato nel corso del match contro la Fiorentina.Alla Continassa “proseguirà le cure del caso“, provando magari a recuperare per il match post sosta contro il Genoa, quello decisivo – a meno di un esonero anticipato – per il futuro di Thiago