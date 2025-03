Juventusnews24.com - Infortunio Calafiori, si teme il peggio per il ginocchio dell’ex obiettivo Juve: altro problema in Italia Germania e Spalletti ne parla così in conferenza stampa

di RedazionentusNews24, siilper l'ex: ecco cosa è successo e le parole del CT nel post-partitaNei minuti finali di, gli Azzurri hanno dovuto giocare in 10 a causa dell'di Riccardo, exdella. Unalche tutti si augurino possa risolversi in poco tempo. Domani ci saranno gli accertamenti anche se le immagini e le parole dinon fanno filtrare buone sensazioni.PAROLE – «Sunon lo sappiamo, sente ilstrano però non sa rispondere alla domanda su che cosa sente. Non riesco bene a rendermi conto al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio».