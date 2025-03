Internews24.com - Infortunio Calafiori, l’Italia perde il difensore per la sfida di Nations League! Il comunicato UFFICIALE

di Redazione, Spallettiilper ladi! Ilsulle sue condizioniTanta ansia per l’didopo Italia Germania, e proprio ora è arrivato ildella Nazionale.? Riccardo #, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio SX riportato nella partita contro la Germania, è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica e farà rientro al club di. pic.twitter.com/86Lh6vt7LD— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) March 21, 2025 IL– Riccardo #, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio SX riportato nella partita contro la Germania, è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica e farà rientro al club di appartenenzaLeggi su Internews24.