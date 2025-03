Calcionews24.com - Infortunio Calafiori, brutto ko per il difensore della Nazionale. Arriva il comunicato UFFICIALE

Leggi su Calcionews24.com

, unko per ildell’Italia dopo il match contro la Germania. Ecco ilTanta ansia per l’didopo Italia Germania, e proprio ora èto il. IL– Riccardo #, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo .