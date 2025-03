Calciomercato.it - Infortunio Calafiori, arriva il responso UFFICIALE: il comunicato

Leggi su Calciomercato.it

Per il difensore dell’Arsenal ci sono notizie relative all’subito durante Italia-GermaniaNiente trasferta in Germania per Riccardo. Come previsto il difensore lascerà il ritiro azzurro dopo il problema al ginocchio sinistro accusato durante la sfida di San Siro.il: il(LaPresse) – Calciomercato.itIl calciatore dell’Arsenal si è infortunato nei minuti conclusivi della sfida tra Italia e Germania che si è disputato ieri sera a San Siro. Il calciatore, nel tentativo di recuperare la posizione durante un’azione tedesca, è scivolato cadendo a terra con il ginocchio che ha avuto una torsione non naturale. Grande preoccupazione per il difensore dell’Arsenal che non è riuscito a chiudere il match nonostante fossero terminate le sostituzioni.