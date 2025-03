Lanazione.it - Industriali e sindacati firmano l’accordo provinciale sulle modalitaà operative della commissione sindacale di conciliazione

Arezzo, 21 marzo 2025 – Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e le Segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL hanno firmato un accordoche prevede l’istituzionedi, definendone le modalità che ne regolano l’operatività. Ladirappresenta la sede idonea per la composizione stragiudiziale delle controversie individuali in materia di lavoro, nei casi in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro applicati non prevedano specifiche procedure. I conciliatori designati dalle Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da Confindustria Toscana Sud gestiranno il tentativo disecondo procedure che diano piena garanzia di un adeguato livello di informazioniprevisioni normative e sui potenziali diritti che il lavoratore o il datore di lavoro potrebbero far valere, nonchémodalità di agire per la tutela di questi diritti, rendendo così pienamente edotte e consapevoli le parti.