Indumenti con il pelo di cani e gatti: la straordinaria novità per gli amanti degli animali

Indossereste mai un maglione realizzato con ildel vostro amico a quattro zampe? Quella che potrebbe sembrare una trovata stravagante è diventata un’attività imprenditoriale di successo grazie a Giulia e Alessandro, una coppia marchigiana che ha trasformato l’amore per glie la passione per la filatura in una professione. Un maglione in lana di cane può arrivare a costare anche 1000 euro, ma ogni gomitolo racchiude la storia di un animale amato.La svolta dopo il terremoto del 2016Giulia e Alessandro non sono sempre stati filatori dianimale. Nel 2011, Alessandro lavorava come assistente all’autonomia per bambini disabili e Giulia era consulente finanziaria. Tutto è iniziato quasi per gioco, quando il loro cane Asaki ha fatto una muta eccezionale. “Dopo una semplice spazzolata, ci siamo ritrovati con due chili di fibra”, racconta Giulia.