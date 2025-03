Quotidiano.net - Indagine dell'Antitrust su Ferrovie dello Stato per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garantea concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana ea controllanteItaliane per accertare un presuntodi, in violazione'articolo 102 Tfue. Secondo l'Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta velocità da parte del nuovo operatore entrante Sncf Voyages Italia.