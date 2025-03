Lanazione.it - Incubo maltempo, il San Baronto si difende e i residenti spalano fango. Prevenzione per l’allerta

Leggi su Lanazione.it

Valdinievole, 21 marzo 2025 – Quelle immagini che sono davanti ai nostri occhi da qualche giorno sono impressionanti: l’intera collina del Montalbano che scivola a valle. L’emblema sono le interruzioni lungo la SP9 Montalbano, il principale collegamento fra Casalguidi e Lamporecchio che, ad oggi, non si può immaginare quando potrà riaprire. Ma la stessa cosa si vede anche lungo la Sp28 o la Sp27, ovvero gli altri collegamenti che consentono di passare dalla piana alla Valdinievole senza dover valicare il Serravalle ed arrivare a Monsummano. Una problematica che tra qualche settimana, sicuramente, esploderà in tutta la sua gravità per due aspetti: uno turistico e l’altro sportivo. E’ anche per questo che, notizia di ieri, è nato in maniera spontanea un comitato di imprenditori e cittadini per tenere alta l’attenzione nella zona e mettere in pratica alcune azioni utili per migliorare lo scenario.