Lanazione.it - Incontro sul tema dell’autismo a Camucia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 marzo 2025 – In occasione della giornata mondiale sull'autismo, sabato 29 marzo dalle 15.30 presso la sede dell'associazione culturale Francesco Sandrelli si terrà unsuldell'autismo, tra storie personali, ricerche mediche e arte come espressione profonda di sè. L'evento e la mostra sono realizzati da Lions Club e Lions Club Cortona con il patrocinio del Comune di Cortona. Federico De Rosa affetto da autismo non verbale e il padre Oreste ci faranno entrare nel loro mondo "diversamente felice", la dott.ssa Virginia Lucherini ci fornirà un approccio a nuove scoperte scientifiche infine Roberta Bonucci madre dell'artista Maria Belisario ci introdurrà all'arte pittorica della figlia Maria in mostra fino al 2 aprile presso il nostro spazio. La mattina del 2 aprile si terrà un importante confronto tra gli studenti dell'Istituto Comprensivo Cortona 1 con Roberta Bonucci e Maria Belisario che fa della pittura la sua forma espressiva principale e necessaria.