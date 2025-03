Lortica.it - Incontro in Prefettura: dialogo sulle soluzioni per l’ex Tessitura Vignali Vasco

Nel pomeriggio di ieri, presso la sede del Palazzo del Governo, il Prefetto ha incontrato i rappresentanti delle aziende Toro Wood Invest HDP srl e HSG srl, insieme ai referenti della CGIL di Arezzo, per discutere la situazione delsrl di Castel San Niccolò.Grazie alla disponibilità di tutte le parti, l’ha rappresentato un’importante occasione di confrontopossibilivolte a tutelare i livelli occupazionali, nel rispetto delle prerogative aziendali, dei diritti dei lavoratori e delle normative vigenti.In particolare, Toro Wood Invest HDP srl ha espresso la volontà di definire con HSG srl un accordo per gestire il periodo di transizione, necessario a ricollocare l’attività in un nuovo sito all’interno del territorio casentinese. L’obiettivo è garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro.