Juventusnews24.com - Incontro Elkann Scanavino, oggi il confronto tra i due: focus anche su campo e allenatore! Tutti i temi che verranno trattati

di Redazione JuventusNews24iltra i due:suchesecondo TuttosportCome riferisce questa mattina Tuttosport, nella giornata diandrà in scena untrae Maurizio, presidente di Gedi oltre che amministratore delegato della Juventus.A margine di questo meeting già programmato per fare il punto su Gedi, controllata da Exor,riferiràdei conti positivi dei bianconeri e dell’andamento negativo sul, per concentrarsi su causa e possibili soluzioni.Leggi su Juventusnews24.com