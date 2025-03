Incidenti lavoromorti altri due operai

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.42 Altre due tragedie sul lavoro, oggi. Uno di 41 anni è morto dopo essere caduto all'interno di un silos, in un' azienda che produce riso nel comune di Codigoro, in provincia di Ferrara. Sul posto carabinieri e 118. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Stamattina a Lamezia Terme, nel Catanzarese, uno di 53 anni è deceduto dopo essere precipitato da un'impalcatura nella fabbrica per la produzione di mangimi dove lavorava. Sarebbe morto sul colpo, a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Aperta un'inchiesta.