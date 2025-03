Triesteprima.it - Incidente tra auto e scooter in via Roma: ferita una sessantenne

TRIESTE - Uno scontro tra un’e unoè avvenuto intorno alle 16 di oggi, venerdì 21 marzo, in via, all’intersezione con via Machiavelli. Ad avere la peggio è stata la donna in sella allo, una 62enne, che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata all’ospedale di.