Incidente sulla SR71 | tre veicoli coinvolti due feriti trasportati all’ospedale San Donato di Arezzo

Alle ore 12:20 di oggi, il 118 della ASL TSE è stato allertato per unstradale verificatosi, all’altezza del bivio Stroppiello. L’ha coinvolto tre, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra cui l’ambulanza infermieristica di Subbiano, l’ambulanza Bravo della Croce Bianca di, i vigili del fuoco die la Polizia municipale di.Un uomo di 67 anni è stato trasportato d’urgenzaSandiin codice 3, riservato ai casi più gravi. Un secondo ferito, un 32enne, è stato invece ricoverato nello stesso nosocomio in codice 2, indicativo di una situazione di media gravità.Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’e per chiarire le cause che hanno portato allo scontro.