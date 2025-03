Thesocialpost.it - Incidente stradale lungo l’autostrada A4, 79enne gravissimo: trasferito in ospedale in fin di vita

Un gravesi è verificato nella notte tra il 20 e il 21 marzoA4, nel tratto compreso tra Agrate e l’innesto con la A58. Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche.L’è avvenuto intorno alle 2:30. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un’automedica e un’ambulanza. Ilè stato ritrovato in condizioni disperate e trasportato d’urgenza all’San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in codice rosso.