Incidente per un pullman di studenti sull'A1, grave uno di loro

AGI - Momenti di paura'Autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, dove uncon a bordo una scolaresca in gita e diretto a Roma ha impattato violentemente contro la segnaletica di deviazione lungo la corsia sud. Uno studente casertano è rimastomente. Tutti gli occupanti erano diretti nella capitale per un corso universitario di approfondimento Ed erano partiti dalla provincia di Caserta. Per cause ancora in fase di accertamento, ilsul quale viaggiavano ha centrato la segnaletica di una diramazione nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano. Un impatto violentissimo che ha provocato danni anche al mezzo di trasporto. Nell'urto sono rimasti feriti in maniera lieve una decina dimentre per un altro è stato necessario il trasferimento in elicottero a Roma.