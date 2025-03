Agi.it - Incidente per un pullman di studenti sull'A1, alcuni feriti ma non gravi

AGI - Momenti di paura'Autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, dove uncon a bordo una scolaresca in gita e diretto a Napoli ha impattato violentemente contro la segnaletica di deviazione lungo la corsia sud.sono rimastima non gravemente e sono stati trasportati negli ospedali di Frosinone e Cassino. L'ha provocato attimi di panico tra i giovani a bordo. Diversi automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale del 118, intervenuto con diverse ambulanze dalle postazioni di Ceprano, Pontecorvo, Frosinone e Cassino. Sul posto anche i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cassino e Frosinone. Secondo le prime informazioni, nessuno degliavrebbe riportato ferite, ma la paura è stata tanta.