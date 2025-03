Tvzap.it - Incidente in autostrada, pullman con studenti a bordo si schianta: la situazione

Leggi su Tvzap.it

questa mattina sull’: uncon auna scolaresca ha centrato in pieno la segnaletica di deviazione posta sulla corsia sud. L’impatto è stato molto violento e alcunisono rimasti feriti. Uno di loro versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. (Continua.)Leggi anche:disi ribalta mentre li porta a scuola: a20 ragazziLeggi anche: Terribilestradale:finisce in un torrente, morti e feriti. Il bilanciosull’, coinvolto uncon gliStamattina sull’si è verificato un grave. Uncon aalcunisi èto contro la segnaletica. L’impatto è stato molto violento e il sinistro ha causato alcuni feriti, di cui uno in condizioni gravi.