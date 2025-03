Novaratoday.it - Incidente a Vicolungo, camion si schianta sulla rotonda e prende fuoco

Leggi su Novaratoday.it

stradale nella serata di ieri, giovedì 20 marzo, a.É successo poco dopo le 23,30 nei pressi del casello dell'A4, dove per cause ancora da accertare un, che trasportava bancali e rifiuti, ha perso il controllo e si èto contro la, per poire.