Torinotoday.it - Incidente a Torino Nizza Millefonti: moto tocca due auto e cade, centauro in ospedale

Leggi su Torinotoday.it

Unsi è verificato all'ora di pranzo di oggi, venerdì 21 marzo 2025, in piazza Polonia a. UnaYamaha è finita a terra dopo avereto due, una Fiat Panda e una Ford Kuga. Ilè stato trasportato in ambulanza al vicinoCto, ma le sue condizioni non.