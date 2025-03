Palermotoday.it - Incidente a Termini Imerese: si scontra con un furgone, morto un automobilista

È stato uno scontro quasi frontale che, nonostante l’intervento dei sanitari e un ricovero urgente, non ha lasciato scampo a un. ÈRosolino Costa, 81 anni, vittima di unieri mattina in via dei Mulinelli, a, dov'è avvenuto l'impatto la sua Fiat Panda.