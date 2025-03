Europa.today.it - Inchiesta Sogei, l'ex direttore Paolino Iorio patteggia tre anni

Leggi su Europa.today.it

L'exdihato una pena di tredopo essere stato arrestato per corruzione impropria. Stessa pena anche per l'imprenditore di Italware e Itd Solution Massimo Rossi che ha avuto il via libera del gip all'accordo raggiunto con il pm. I due erano indagati.