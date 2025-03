Ilgiorno.it - Incendio nella zona delle Gescal: una colonna di fumo nero sopra Canegrate

, 21 marzo – Un’improvvisa e violentadisi è alzata nel cielo dinel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, scatenando preoccupazione tra i residenti. Il, visibile a chilometri di distanza, si è sprigionato dalladegli orti situata dietro le case Aler di via Bologna, a ridosso del Parco del Roccolo, dove unsi è sviluppato con rapidità, divorando in pochi minuti le casette e le strutture presenti nell’area. L’allarme è scattato immediatamente, con l’arrivo sul posto di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate in un’operazione complessa per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, favorito dal vento e dalla presenza di materiali facilmente infiammabili. A supporto, sono giunte anche pattuglieforze dell’ordine, incaricate di mettere in sicurezza l’area e gestire l’inevitabile curiosità dei cittadini accorsi per capire cosa stesse accadendo.