Puntomagazine.it - Incendio nei pressi di Heathrow: aeroporto chiuso per tutto il giorno

Scalo inaccessibile fino a mezzanotte, blackout e evacuazioni nella zonaLondra – L’di, il più trafficato della capitale britannica, resteràper l’intera giornata a causa di unche ne ha compromesso l’operatività. Le autorità aeroportuali hanno annunciato che lo scalo rimarràfino alle 23:59 del 21 marzo (le 00:59 del 22 marzo in Italia) per garantire la sicurezza di passeggeri e personale.Evacuazioni e blackoutL’, scoppiato nella zona di Hayes, a ovest di Londra, ha colpito una sottostazione elettrica, causando un’interruzione di corrente significativa. A seguito del rogo, almeno 16.300 abitazioni della zona sono rimaste senza elettricità e circa 150 persone sono state evacuate per precauzione.Un cordone di sicurezza di 200 metri è stato istituito intorno all’area interessata, mentre le autorità hanno consigliato ai residenti di mantenere porte e finestre chiuse per evitare l’inalazione del fumo, descritto come particolarmente denso.