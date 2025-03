Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un appartamento a Montecatini Terme: morti zia e nipote

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo e una donna sonola notte tra giovedì e venerdì in unscoppiato in un condominio situato nei pressi della stazione centrale di, in provincia di Pistoia. L’allarme è scattato intorno all’1.30 e il rogo ha coinvolto un locale adibito a camera di uno degli appartamenti posti al secondo piano. A quanto si apprende le due vittime sono zia e. Secondo una prima ricostruzione sarebberoper asfissia, in seguito allo sprigionamento del fumo che ha invaso l’.Oltre alle due vittime, che occupavano uno degli appartamenti del condominio di otto piani, sono state evacuate per motivi di sicurezza anche altre tre persone che si trovavano nell’abitazione sovrastante e che hanno trascorso il resto della notte in una struttura messa a disposizione del Comune di