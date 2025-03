Tvzap.it - Incendio in aeroporto, fiamme altissime e fumo: tutti i voli sospesi

L’di Heathrow, uno dei nodi cruciali del traffico aereo in Europa, è stato chiuso a seguito di un. Il rogo ha interessato una sottostazione elettrica responsabile dell’alimentazione dell’intera struttura. Notizia in aggiornamento.ina Londra,La società di gestione dell’ha confermato l’incidente. «Heathrow sta affrontando una grave interruzione di corrente. – si legge sul sito ufficiale dello scalo – Per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, l’rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo (corrispondente all’1:59 del 22 marzo in Italia ndr)». I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che l’, ritenuto di grande entità, è divampato in una sottostazione elettrica situata a Hayes, nel distretto di Hillingdon.